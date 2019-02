Cohen contra Trump: Las explosivas acusaciones del ex abogado en el Congreso de EEUU

Washington, Estados Unidos.

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, testificó el miércoles en el Congreso sobre el presidente de Estados Unidos. Aquí los puntos principales de su explosivo testimonio, según el texto de su exposición:

"El señor Trump es un racista. El país ha visto a Trump cortejar a los supremacistas blancos y a los intolerantes. Ustedes lo ha escuchado llamar a los países más pobres 'agujeros de mierda'". "En privado, es aún peor. Una vez me preguntó si podía nombrar a un país dirigido por una persona negra que no fuera un 'agujero de mierda'. Esto fue cuando Barack Obama era el presidente de Estados Unidos. "Mientras estábamos conduciendo por un convulso barrio en Chicago , él comentó que solo los negros podían vivir de esa manera. "Y me dijo que los negros nunca lo votarían porque eran demasiado estúpidos".

"El señor Trump es un estafador ... Me pidió que le pagara a una estrella de cine porno con quien tuvo una aventura, y que le mintiera a su esposa al respecto, lo cual hice. Mentirle a la primera dama es uno de mis mayores arrepentimientos. Es una persona amable y buena. Yo la respeto mucho y ella no se merecía eso. "Cuando digo estafador, estoy hablando de un hombre que se declara brillante, pero me ordenó que amenazara a su escuela secundaria, a sus universidades y al College Board (que reúne entidades de educación superior) para que nunca publicara sus calificaciones ni los puntajes del SAT (la prueba estandarizada de ingreso)".

6 trump mintió para no ir a la guerra en vietnam

"El señor Trump me encargó que manejara la prensa negativa en torno a su justificación médica para no ir a (la guerra de) Vietnam. Dijo que se debía a un espolón en los huesos, pero cuando le pedí los registros médicos, no me dio nada y me dijo que no había habido cirugía. Me dijo que no respondiera a las preguntas específicas de los periodistas y simplemente dijera que había recibido una exención médica".



"Terminó la conversación con este comentario: '¿Piensas que soy estúpido? No iba a ir a Vietnam'".