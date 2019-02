Demócratas descartan emergencia en frontera

Texas.



La presidenta de la Cámara de Representantes y líder de la mayoría demócrata, Nancy Pelosi cerró ayer una gira por la frontera entre EEUU y México, en la que descartó que se viva una emergencia como la decretada por Donald Trump.



Pelosi abogó por reforzar la seguridad fronteriza, pero mejorando la tecnología y equipamiento de los policías.



“¿De qué estamos hablando aquí?, No de construir un muro, sino de construir una protección que respete a las personas y los valores. Un muro no es efectivo”, reiteró. “Es muy caro. No es más que una línea de aplausos de la campaña para el presidente en uno de sus discursos”, agregó.



La Cámara Baja votará este martes sobre la llamada resolución de desaprobación, que busca impedir que Trump se salte al Congreso para acceder a fondos federales para su muro. La norma será aprobada en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, pero su destino es incierto en el Senado, dominado por los republicanos de Trump.



El magnate anunció la declaratoria de emergencia la semana pasada luego de que el Congreso no aprobara los más de 5,000 millones de dólares que requería para el muro, una de sus promesas electorales insignes en 2016.



Los demócratas, y algunos republicanos, condenaron la decisión de Trump, considerándola un intento de usurpar los poderes de financiaci?n reservados al Congreso según la Constitución.



El congresista de Texas Joaquín Castro, que promueve la resolución, resaltó los bajos niveles de inmigración ilegal y una cantidad récord de recursos de seguridad nacional en la frontera para impulsar el argumento de que la declaración de emergencia nacional de Trump es innecesaria y “una toma de poder inconstitucional”.