Bukele, el millennial que se perfila como sucesor de Sánchez Cerén

San Salvador.

El exalcalde de San Salvador Nayib Bukele (2015-2018), expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), busca gobernar a El Salvador con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).



Aunque su trayectoria para llegar a ser candidato presidencial ha sido criticada por diversos sectores, el empresario de publicidad de 38 años se perfila como el ganador de las elecciones del próximo 3 de febrero, según diversas encuestas.



Bukele, quien en 2016 aseguró que no buscaría la Presidencia del país con los partidos de derecha, dejó de lado su ideología política, según él de izquierda, para competir en las elecciones cobijado por un partido que fue fundado en 2010 como resultado de un división al interior de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).





Entre los fundadores de GANA están el expresidente Elías Saca (2004-2009), encarcelado por corrupción, y el ahora diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien está en contra del aborto y aboga por la instauración de la pena de muerte y el paramilitarismo para combatir a las pandillas.



El exalcalde, nacido en San Salvador el 24 de julio de 1981, ha señalado en repetidas ocasiones que si llega a la Presidencia gobernará con independencia de GANA y que la dirección de esa formación no intervendrá en sus decisiones.



Bukele comenzó su camino en la política en el 2012 al ser elegido bajo la bandera del oficialista FMLN como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán, una pequeña ciudad ubicada en el suroeste de El Salvador.



Su gestión en dicha localidad pasó desapercibida y no buscó la reelección, ya que el partido de la guerrilla lo propuso como candidato a la Alcaldía de San Salvador, cargo que ostentó tras ganar las elecciones municipales de 2015 en coalición con el Partido Salvadoreño Progresista (PSP).



El exalcalde logró el 50,37 % de los votos y su principal contendiente, el empresario y ex diputado de Arena Edwin Zamora, obtuvo 46,49 %, con lo que el FMLN tomaría el mandó de la capital tras seis años de gestión de la derecha.



Pese a su buena racha política y al aumento de su popularidad, Bukele y los dirigentes del partido izquierdista tenían diferencias que nunca trataron de ocultar, lo que, finalmente, provocó que la relación concluyera en octubre de 2017 con su expulsión del FMLN.





El 10 de octubre de 2017, el Tribunal de Ética de la formación de izquierda decidió expulsar a Bukele por "proferir agresiones verbales" contra la síndica Xochilt Marchelli, situación por la que actualmente enfrenta un proceso judicial por violencia machista.

Antes de su expulsión, el político, quien también está procesado por calumnia, ya había hecho pública su intención de competir por la Presidencia del país centroamericano.



Después de dos intentos fallidos de presentarse como candidato presidencial de grupos de centro izquierda, el exalcalde de San Salvador optó por refugiarse en la derechista GANA, partido al que se unió "in extremis" y como última baza en julio de 2018.



Bajo la bandera de GANA, Bukele busca hacerse con el Ejecutivo y, de ser electo, sería el primer mandatario en gobernar la nación centroamericana con una formación diferente a Arena, partido que dirigió el país durante 20 años (1989-2009), y el FMLN en el poder desde el 2009 hasta la fecha.