Tres muertos y casi 50 heridos en explosión por fuga de gas en edificio en París

París, Francia.



Dos bomberos y una mujer española murieron y casi 50 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en una fuerte explosión este sábado en un edificio del centro de París provocada por una fuga de gas.



Al menos 47 personas resultaron heridas tras la fuerte detonación que hizo temblar a los edificios de la zona. Entre los heridos, diez están en estado grave, informó la fiscalía de París.

LEA: Comienzan las protestas de "chalecos amarillos" con temor a más disturbios



"Hubo una explosión grave seguramente provocada por una fuga de gas. El balance humano es grave", declaró el ministro del Interior Christophe Castaner, quien acudió al lugar del siniestro donde 200 bomberos estaban movilizados para apagar el incendio y prestar primeros auxilios.



La explosión se produjo hacia las 09H00 de la mañana, hora local, en el céntrico distrito IX de la capital francesa, cerca del turístico museo Grévin y en una zona donde hay numerosos hoteles.

Una mujer de nacionalidad española falleció indicó a AFP una fuente del ministerio español de Asuntos Exteriores.



Según esta fuente, la mujer "ha fallecido hace poco tiempo en el hospital", tras verse alcanzada por la explosión.



Se encontraba haciendo turismo en la capital francesa con su marido, que no resultó herido y estaba siendo atendido por personal consular, precisó.



Además de esta mujer, cuya identidad no se quiso facilitar, el ministerio de Exteriores indicó que hay otro español herido, y añadió que se estaba desplazando al hospital personal del Consulado para conocer su situación. Este último se vio afectado por la onda expansiva.



Las autoridades mantenían un cordón de seguridad alrededor de la zona en la que un centenar de policías se encontraban movilizados.



"Estábamos durmiendo cuando escuchamos un ruido, pensamos que era un terremoto", contó a la AFP una adolescente que vive en una calle cercana. "Bajamos y vimos un edificio en llamas", añadió su hermano.



La explosión se produjo cuando los bomberos, que fueron alertados por una fuga de gas, se encontraban dentro del edificio. La fuerte detonación hizo estallar las ventanas de los edificios aledaños.



"Todas las ventanas de nuestro apartamento estallaron, todas las bisagras de las puertas que estaban abiertas saltaron, para salir de mi habitación tuve que caminar sobre la puerta, los niños estaban muy asustados, no podían salir de su habitación", relató Claire Sallavuard, que vive en el edificio donde en la planta baja hay una panadería.



La familia tuvo que ser evacuada del primer piso con una escalera de los bomberos.