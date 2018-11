Putin dice a Pence que Rusia no interfirió en las elecciones estadounidenses

Moscú, Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin aseguró al vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence durante un encuentro en Singapur que Rusia no interfirió en los comicios estadounidenses de 2016, según afirmó este lunes el Kremlin.

La semana pasada, Vladímir Putin y Mike Pence mantuvieron un encuentro informal durante diez minutos en la cumbre de la asociación de naciones del sureste asiático (ASEAN) en Singapur.

"Los estadounidenses no paran de hablar, como un mantra, de la injerencia en las elecciones (...). Pence, naturalmente, inició la discusión sobre el tema", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante un programa difundido el domingo en la noche en la televisión rusa.

Según Peskov, Rusia "también repite como mantra: ¿por qué no nos entienden? ¿Cómo explicarles una vez más que el gobierno ruso no puede y no tiene nada que ver con los casos de injerencia en los asuntos internos o los procesos electorales?".

"De hecho, es lo que se dijo a Pence (...) Partimos de la base que todo lo que dice Putin será trasladado al jefe de Estado estadounidense", agregó Dmitri Peskov durante este programa televisivo.

Estados Unidos acusa a Rusia de influir en las elecciones presidenciales de 2016, hackeando los buzones de correo electrónico de los funcionarios del Partido Demócrata y organizando una campaña en las redes sociales para interrumpir el proceso democrático estadounidense.

Una investigación busca determinar si hubo colusión entre Rusia y el equipo de campaña del multimillonario estadounidense, Donald Trump.

Trump, que siempre desmintió las acusaciones, fue muy criticado en Estados Unidos por no haber mencionado el tema durante su encuentro con Vladímir Putin en julio en Helsinki. Ambos hombres tienen previsto reunirse a finales de mes en Argentina, durante la cumbre del G20.