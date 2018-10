Trump elogia al FBI por el "increible trabajo" en caso de paquetes sospechosos

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes el "increíble trabajo" de la policía federal (FBI) luego del arresto de un sospechoso por el envío de una docena de paquetes con presuntas bombas dirigidas a opositores del mandatario.

"Estos actos terroristas son despreciables y no tienen lugar en nuestro país", dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. "He ordenado a las autoridades no escatimar ningún recurso o gasto para encontrar a los responsables y llevarlos rápidamente ante la justicia".

Trump llamó a la unidad nacional al hablar en una cumbre de jóvenes líderes negros.

"Nunca debemos permitir que la violencia política eche raíces en Estados Unidos", afirmó. "Debemos mostrar al mundo que estamos unidos en paz, amor y armonía como conciudadanos estadounidenses".

Desde el lunes, supuestos explosivos de fabricación casera fueron interceptados en Estados Unidos en medio de una tensa campaña para las legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, vistas como un referendo sobre la gestión de Trump y el Partido Republicano, que puede perder el control del Congreso.