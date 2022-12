Las puertas del estadio de Lusail, al que se espera que acudan alrededor de 88.000 espectadores, se abrirán a las 14:00 (5.00 am de Honduras).

Se invitará a los aficionados a ocupar sus butacas dos horas y media después (7.30 am horario hondureño) para que presencien esta ceremonia que será el prólogo del partido que definirá al campeón mundial.

SHOW

La FIFA confirmó que actuarán en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.

El cantante puertorriqueño Ozuna participará en la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo. Según informaron los representantes del artista en un comunicado difundido este jueves, la FIFA confirmó oficialmente la participación de Ozuna en la clausura.

La presencia de Ozuna en la clausura coincide con su logro de colocarse nuevamente en la posición #1 del listado “Latin Airplay” de Billboard con “Arhbo”, para la semana del 17 diciembre de 2022.

El sencillo, en colaboración con el rapero congoleño-francés Gims y producido por RedOne, forma parte de la banda sonora de la Copa del Mundo.