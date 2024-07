Xiomara Castro: “Faltan 18 meses para decirle al pueblo; ¡Misión cumplida!

La mandataria hondureña se refirió a dicho tema en virtud de las críticas recibidas y dijo que cuatro años no es suficiente para cumplir con todo lo prometido, sobre todo, tras 12 años de administración nacionalista.

Pese a que dijo que no cumplirá con todo lo prometido, Xiomara Castro acotó que el pueblo verá su gestión con gran éxito, tomando en cuenta el contexto de cómo recibió la nación.

“Faltan todavía 18 meses para terminar y decirle al pueblo: ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! Porque hemos logrado en un gobierno de transición, de la dictadura a la democracia, construir las bases sólidas de una verdadera democracia como el pueblo lo ha estado añorando y lo ha estado esperando”, sostuvo.

Agregó que “dije que no iba a concluir todos los proyectos que estamos realizando. Bueno, no todos, algunos de esos proyectos que estamos realizando no los vamos a concluir. Estamos haciendo estudios para hidroeléctricas y estoy esforzándome para dejar concluidos sus estudios y que esto nos permita que en el próximo gobierno se inicie la construcción de estas hidroeléctricas”.

Siguió diciendo que “con los hospitales, son ocho y estoy clara que no los voy a concluir, especialmente los de Trauma de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa por sus condiciones y por lo que se necesita, tiene que ser un estudio muy concienzudo. Necesita toda una estructura especial para poderlos hacer, pero los estamos iniciando”.

Argumentó también que su gobierno ha tenido considerables avances y que el próximo presidente será de Libertad y Refundación (Libre), en este caso Rixi Moncada.