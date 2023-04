“Construiremos ocho hospitales, ningún país lo ha hecho en 3 años”

Levantar y equipar ocho hospitales en los próximos tres años de gobierno “no es utopía, es realidad”, asegura el secretario de Salud, Manuel Matheu, quien se remite a las pruebas (“recuperamos la credibilidad de los cooperantes” y “estamos en ruta para licitar los diseños”).

Matheu habló sobre los grandes desafíos y oportunidades en el sector salud. Estas fueron sus impresiones:

¿Cuáles son los desafíos más importantes para el sector salud?

El primero y más grande de los desafíos que tenemos es el de acercar los servicios de salud a toda la población. Para ello, será preciso trabajar en diferentes líneas, donde se incluye acceso, infraestructura, personal capacitado y comprometido, además de terminar con las malas prácticas, entre otros elementos.

Salud cuenta con un presupuesto de 24 mil millones, ¿a cuánto hay que aumentarlo para tener un sistema de salud diferente?

Lo primero que tenemos que considerar es que ningún monto real será suficiente para hacer todo lo que se desea. El presupuesto no debe estar hecho solo para cubrir demandas salariales y prebendas laborales. Lo que es ley debe cumplirse, pero también hay temas candentes que no se consideran a la hora de su discusión, por ejemplo, debe haber presupuesto idóneo para mejora de infraestructuras, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, modernización de equipos médicos, capacitación del personal, modernización de la red de comunicación, telemedicina en sus varias formas, etc.

Si no se cuenta con el presupuesto ideal, ¿cómo podría alcanzar este sistema de salud diferente?

Lo vamos a lograr con determinación y trabajo, independientemente del presupuesto que tenemos hoy. Lo queremos lograr porque es una necesidad urgente de la población. Es clave priorizar las múltiples necesidades del sistema, redireccionar préstamos que ya están vigentes, trabajar en equipo con otros actores como la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) en general y alcaldías en particular, como en Brus Laguna y Puerto Lempira donde estamos formando la Escuela de Auxiliares de Enfermería y Técnicos en Salud.

¿En qué consiste el plan de fortalecimiento de la red hospitalaria de Honduras?

Lo primero que podemos decir es que se ha recuperado la credibilidad de los cooperantes y gracias a ello se construirán y equiparán ocho nuevos hospitales a nivel nacional -importante mencionar que ningún país lo ha hecho en tres años- y para ello se cuenta con la asistencia de dos entidades financieras regionales y al menos cuatro países, encabezados por España, ayudando a construir este sueño. La reina Leticia de España ofreció 70 millones de euros para apoyar luego de los huracanes Eta y Iota, y el actual gobierno liderado por la presidenta Xiomara Castro, estamos direccionando los mismos al sector salud. Con estos fondos se construirán los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara.

Luego, con ayuda de otros países miembros del BID se construirán los hospitales de traumatología de Tegucigalpa y San Pedro Sula y el hospital de Roatán. Asimismo, con fondos de Corea, a través del BCIE, se construirá el hospital de Choluteca y el hospital de Tocoa, cuyo terreno nos acaba de ser donado. Se están equipando todos los hospitales de la red pública con modernos equipos, a la fecha ya hemos enviado más de 750 equipos a nuestros diferentes hospitales que van desde camas hospitalarias hasta aparatos de radiología, fluoroscopia, ultrasonidos, plantas eléctricas, lavadoras y secadoras industriales, autoclaves, incubadoras, etc.

Se está construyendo y equipando el Centro Oncológico del Hospital San Felipe en Tegucigalpa, y se empezará la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Oncológico en San Pedro Sula, ambos con la última tecnología como ser los aceleradores lineales. También se construirán los nuevos hospitales con áreas para tratamiento ambulatorio de pacientes oncológicos y pacientes renales. Y con la invaluable ayuda de Japón se está próximo a iniciar la construcción del Laboratorio Nacional de Virología y la instalación de 15 modernos sistemas de manejo de desechos hospitalarios a nivel nacional.

Finalmente, con la sostenida ayuda del pueblo de los Estados Unidos hemos recibido más de siete millones de dosis de vacunas covid-19 y eso nos ha permitido redireccionar fondos para compra de equipos, y además ellos nos están donando cinco plantas de oxígeno para hospitales de la red, empezando por Puerto Lempira y Roatán.

¿Por qué se eliminaron los fideicomisos?

Esta es una decisión que se tomó de forma soberana y responsable por parte del gobierno, luego de realizar un profundo análisis de los diferentes factores alrededor de los fideicomisos.¿Cuál es el mayor desafío en torno a la compra de medicamentos? Poder alcanzar un abastecimientos mayor al 90% en toda la red sanitaria, a pesar de que a nivel mundial aún no se dispone de todas las materias primas para elaborarlos ni de lo necesario para sus empaques. Hay crisis en todo el mundo, pero en Honduras hemos podido manejar este problema global y hoy tenemos insulina original garantizada para todo el año, así como medicamentos oncológicos.

¿Cuál es su propuesta para hacer más eficientes las compras de medicamentos?

Lo primero es programar las necesidades reales y no por “consumo histórico”. Para ello estamos implementando un Sistema de Administración Logística de Insumos y Medicamentos a nivel nacional, necesitamos controlar las entradas y salidas de medicamentos a todo nivel. Así, no pueden repetirse recetas, no pueden vencerse medicamentos más allá de las cifras internacionales racionales. Queremos establecer un carnet único por paciente a nivel nacional para prevenir darle recetas de lo mismo en diferentes establecimientos.

También estamos considerando otras opciones de adquisición como las compras a largo plazo, licitación centralizada de precios y compras y entregas locales, subasta inversa, etc. Todas posibilidades bien articuladas con la Ley de Contratación del Estado, harán procesos más expeditos.

¿Cómo está la relación con el Colegio Médico?

Las conversaciones y nuestra actitud de encontrar soluciones continúan en las diferentes mesas de diálogo que participamos buscando soluciones dentro del marco de la ley a las demandas gremiales planteadas. Pues, aunque se desee algo, esto tiene que ir enmarcado en ley y considerando las posibilidades reales de un Gobierno que encontró las arcas en rojo. El año pasado se les pagó las cesantías que estaban retrasadas desde 2019. Al Colegio Médico se le está cumpliendo a cabalidad.