“Sí, entiendo tu opinión, pero...”: Xiomara Castro a “Mel”, según Pedro Barquero

“Yo he visto pláticas en donde hemos estado pocas personas, donde ha estado el presidente Zelaya y la presidenta (Xiomara Castro) y el presidente Zelaya da una opinión y he escuchado a la presidenta decir: ´Sí, Mel, entiendo tu opinión, pero vamos a hacer tal cosa”, contó Barquero en Frente a Frente .

“Yo he escuchado ese tipo de pláticas, yo he estado ahí. No me lo contaron, yo he estado ahí”, reiteró Barquero.

“Yo sí he visto ejerciendo su autoridad y por eso yo no comparto esa percepción de que el presidente Zelaya manda más que la presidenta, para nada. Mi experiencia personal estando ahí en medio es todo lo contrario”, sostuvo.