Piedad Córdoba revela toda la verdad de los $ 62 mil decomisados en Honduras

La política colombiana planeaba salir del país con una maleta llena de dólares, la cual no reportó a las autoridades migratorias y una vez descubierta no pudo justificar.

Ahí explicó que iba hacia Panamá y posteriormente a Colombia, pero no dio una explicación comprobable sobre el origen del capital en efectivo, lo que le ocasionó estar varias horas varada y el decomiso de los 68 mil dólares.

“¿A trabajar en qué?”, le preguntó el periodista. “Unos empresarios colombianos me pidieron que les ayudara a identificar inversiones, aunque ellos ya estaban allá. Ellos sentían cierto temor porque venía el cambio de gobierno y que de pronto los dejaran por fuera. Como todavía no era senadora ni nada, les dije: ‘Hago este trabajo y vale tanto y ya”, aseguró Córdoba.

Ella, por su parte, asegura que se trata de “ una arbitrariedad ”, e indicó que la cantidad es producto de su trabajo como consultora. “Llegué al aeropuerto, fui a trabajar, no fui a nada de Xiomara Castro, ni con ellos”, comenzó.

De inmediato, el reportero de Semana le cuestionó la alta cifra y ella agregó: “Las mujeres de allá aprovecharon. Había una colombiana (refiriéndose a ella misma) y me pidieron que hiciera una conferencia. Nos cogió la noche en el hotel porque el aeropuerto queda muy lejos de Tegucigalpa, casi a una hora. Entonces el tipo llegó con la plata, yo me la llevé y dije: ‘declaro en el aeropuerto’. Cuando fui a declarar se fue armando un tierrero, una cosa que ni sé de dónde salió. Yo estaba muy tranquila. ¿Ustedes creen que yo soy tan boba de llevarme 62,000 dólares en la maleta al escondido y no los voy a declarar?”, se justificó.

Y al consultarle quiénes son los empresarios que supuestamente le dieron el dinero en Honduras, no quiso dar nombres, pero aseguró que ellos mismos fueron a testificar que le pagaron el dinero y que todo había sido legalmente, pero, al parecer, esto no fue suficiente para las autoridades.

Finalmente, Córdoba aseguró que la devolución del dinero “está en trámite. Supongo que eso sale bien, pero no es motivo de preocupación. Dejo que los abogados actúen y no me meto en eso”.