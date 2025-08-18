El narco hondureño que se declaró culpable en una Corte de Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El juez Robert N. Scola fijó la lectura de sentencia para el 25 de septiembre a las 9:30 a m , en la División de Miami. Hasta entonces, Ramos Rivera permanecerá en libertad bajo fianza.

Según documentos federales, Ramos Rivera admitió haber participado durante más de una década en una red internacional de tráfico de cocaína vinculada al narcotraficante hondureño Sergio Neftalí Mejía Duarte , condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El hondureño Walther Alexander Ramos Rivera, alias Volantillo, se declaró culpable en una corte federal de Florida por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. ​​​​​

Documentos de la Corte señalan que, desde 2006 hasta junio de 2019, Ramos actuó como representante y colaborador directo de Mejía Duarte en la recepción de cargamentos marítimos de cocaína procedentes de Colombia, los cuales llegaban a Panamá y Honduras.

Posteriormente, el acusado coordinaba el tránsito de la droga hacia México, donde organizaciones criminales la recibían para su importación ilegal a Estados Unidos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La acusación detalla que Ramos Rivera primero operó desde Honduras, pero más tarde se trasladó a Panamá para facilitar la logística de los envíos provenientes de Colombia hacia Centroamérica.

El esquema delictivo movilizó miles de kilogramos de cocaína durante el periodo de la conspiración. De acuerdo con las autoridades, las ganancias de Ramos Rivera superaron los 500,000 dólares.

Sergio Neftalí Mejía Duarte, considerado uno de los principales capos del narcotráfico en Honduras, fue sentenciado en Estados Unidos por liderar el transporte de decenas de miles de kilos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, con destino final en el mercado estadounidense.

En esa red, Ramos Rivera desempeñaba el rol de intermediario y trabajador logístico, garantizando la recepción de los cargamentos y su paso por territorios de alta vigilancia.

Ramos Rivera fue detenido a inicios de 2024 en Tampa Bay, Florida, por agentes de migración, tras ingresar ilegalmente al país.

Aunque la jueza Julie S. Sneed ordenó su liberación, permaneció bajo custodia debido a una orden de detención migratoria emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de Krome, desde donde obtuvo libertad condicional en noviembre con un grillete electrónico. Durante ese período se le autorizó viajar a Richmond, Virginia, para pasar la Navidad con sus familiares.

El 23 de diciembre de 2024, el juez Robert Scola celebró la primera audiencia del caso. Aunque Ramos Rivera no estuvo presente, sus abogados lograron fijar una fianza de 100,000 dólares, lo que le permitió defenderse en libertad.