El narco hondureño que se declaró culpable en una Corte de Estados Unidos

El hondureño Walther Alexander Ramos Rivera, alias Volantillo, se declaró culpable en una corte federal de Florida por conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos.
Según documentos federales, Ramos Rivera admitió haber participado durante más de una década en una red internacional de tráfico de cocaína vinculada al narcotraficante hondureño Sergio Neftalí Mejía Duarte, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El juez Robert N. Scola fijó la lectura de sentencia para el 25 de septiembre a las 9:30 a m, en la División de Miami. Hasta entonces, Ramos Rivera permanecerá en libertad bajo fianza.
Documentos de la Corte señalan que, desde 2006 hasta junio de 2019, Ramos actuó como representante y colaborador directo de Mejía Duarte en la recepción de cargamentos marítimos de cocaína procedentes de Colombia, los cuales llegaban a Panamá y Honduras.
Posteriormente, el acusado coordinaba el tránsito de la droga hacia México, donde organizaciones criminales la recibían para su importación ilegal a Estados Unidos.
La acusación detalla que Ramos Rivera primero operó desde Honduras, pero más tarde se trasladó a Panamá para facilitar la logística de los envíos provenientes de Colombia hacia Centroamérica.
El esquema delictivo movilizó miles de kilogramos de cocaína durante el periodo de la conspiración. De acuerdo con las autoridades, las ganancias de Ramos Rivera superaron los 500,000 dólares.
Sergio Neftalí Mejía Duarte, considerado uno de los principales capos del narcotráfico en Honduras, fue sentenciado en Estados Unidos por liderar el transporte de decenas de miles de kilos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica, con destino final en el mercado estadounidense.
En esa red, Ramos Rivera desempeñaba el rol de intermediario y trabajador logístico, garantizando la recepción de los cargamentos y su paso por territorios de alta vigilancia.
Ramos Rivera fue detenido a inicios de 2024 en Tampa Bay, Florida, por agentes de migración, tras ingresar ilegalmente al país.
Aunque la jueza Julie S. Sneed ordenó su liberación, permaneció bajo custodia debido a una orden de detención migratoria emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de Krome, desde donde obtuvo libertad condicional en noviembre con un grillete electrónico. Durante ese período se le autorizó viajar a Richmond, Virginia, para pasar la Navidad con sus familiares.
El 23 de diciembre de 2024, el juez Robert Scola celebró la primera audiencia del caso. Aunque Ramos Rivera no estuvo presente, sus abogados lograron fijar una fianza de 100,000 dólares, lo que le permitió defenderse en libertad.
Quién es Walther Alexander Ramos
Nacido el 5 de agosto de 1977 en Tocoa, Colón, Ramos Rivera es considerado por las autoridades estadounidenses como un importante narcotraficante, con operaciones desde 2006 en Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.
Un informe de inteligencia antidrogas de 2015 señaló que utilizaba permisos de pesca otorgados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para encubrir actividades de narcotráfico.
En agosto de 2019, la Fiscalía hondureña le aseguró 50 bienes inmuebles, golpeando parte de su estructura financiera. Ramos es además propietario de la embarcación pesquera Mr. Marvin, registrada en Roatán, la cual operaba bajo un permiso temporal de pesca de pepino de mar.
Sin embargo, las autoridades lo investigan porque en una ocasión no reportó 17 fardos de cocaína que fueron hallados flotando en aguas hondureñas. En territorio hondureño, Ramos Rivera también enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de drogas.
El 7 de junio de 2017, el Ministerio Público recibió una denuncia en su contra por utilizar empresas pesqueras de fachada para mover capitales del narcotráfico.
