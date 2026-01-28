Venezuela libera a tres hondureños detenidos desde julio de 2025

San Pedro Sula, Honduras.

Los connacionales, identificados como Johonnie Martínez , Walter López y Willy Bowman , estaban privados de libertad en territorio venezolano tras ser acusados de espionaje mientras se encontraban a bordo de un barco.

Tres hondureños que permanecían detenidos en Venezuela fueron liberados y ya se encuentran en camino de regreso al país, poniendo fin a más de siete meses de incertidumbre, informaron este miércoles sus familiares.

La liberación de los tres hombres se produjo la tarde del martes 27 de enero y, según la información familiar, en la última actualización del viaje estaban haciendo escala en Panamá, desde donde coordinan su regreso al país.

Los hondureños son originarios de Islas de la Bahía y desde el momento de su detención, sus familias habían expresado preocupación por la falta de información sobre su situación, exigiendo al gobierno hondureño y a organismos internacionales que intervinieran para lograr su libertad.

Fuentes cercanas explicaron que la captura ocurrió en julio de 2025 cuando los tres se encontraban en la isla de Margarita, Venezuela, a bordo de una embarcación identificada como N35, la cual tenía bandera panameña y estaba bajo el mando de un capitán español.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo con versiones preliminares, los hondureños realizaban exploración marina de barcos sumergidos durante la Segunda Guerra Mundial.