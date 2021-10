Veedores exigen rehabilitar escuelas y colegios que sevirán como centros de votación

Durante las visitas de campo, los veedores y auditores sociales se hicieron acompañar de autoridades departamentales y municipales de la Secretaría de Educación de Cortés, lo que facilitó el acceso a los inmuebles, la recopilación de información y la elaboración de reporte de hallazgos.

De los centros visitados, la mayoría de ellos no cuentan con suministro de agua potable ni servicios sanitarios en buen estado. Del mismo modo no existe fluido eléctrico ni estable conectividad a datos o enlace telefónico.

La comisión de veedores sociales constató que en el caso del centro Ramón Montoya, considerado como unos de los más importantes centros de votación en el área, está siendo intervenido por la Secretaríade Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) desde hace seis meses y a la fecha, las aulas de clases continúan en mal estado, sucias y sin mobiliario, el predio no cuenta con cerco perimetral, no hay sistema de agua y saneamiento y otros servicios. Por otro lado, en el área de patio tiene material de construcción, por lo que de no hacer el esfuerzo necesario el inmueble no estará apto para que la ciudadanía pueda votar.

El secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Omar Rivera, exigió a las autoridades gubernamentales proceder a rehabilitar aquellos centros educativos en los cuales se instalarán las juntas receptoras de votos.

“Estamos haciendo una veeduría social a las instalaciones educativas que funcionarán como centros de votación y los resultados preliminares indican que muchos de ellos tienen serios problemas de disponibilidad de servicios básicos como agua potable, saneamiento, energía eléctrica y conectividad a telefonía e internet”, indicó.

Rivera Pacheco señaló la necesidad que “escuelas y colegios que acogerán a las mesas y los centros de escaneo y envío de datos en el marco del Sistema de transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), sean reparados”.

“Muchos de estos centros educativos fueron afectados por las tormentas tropicales Eta y Iota, otros se han deteriorado por el abandono durante la pandemia, por lo que si se van a utilizar deben ser reparados y sometidos a profunda limpieza y desinfección”, expresó.