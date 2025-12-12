  1. Inicio
  2. · Honduras

Unah declara 2026 como "Año Académico María Elena Bottazzi"

Según informó la institución, la distinción honra la trayectoria de la científica hondureña María Elena Bottazzi, quien ha representado a Honduras a nivel mundial gracias a su labor en investigación biomédica

Unah declara 2026 como Año Académico María Elena Bottazzi

La hondureña fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2022 por desarrollar una vacuna anti covid-19 sin patente.

 Foto: Cortesía
Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció que el año académico 2026 llevará el nombre de “Año Académico María Elena Bottazzi”, en homenaje a la destacada científica hondureña reconocida.

La decisión fue aprobada por mayoría en el pleno del Consejo Universitario. María Elena Botazzi es internacionalmente por sus aportes en salud global y desarrollo de vacunas.

Bottazzi, la hondureña propuesta al Nobel por su vacuna anti-covid para pobres

Según informó la institución, la distinción honra la trayectoria de Bottazzi, quien ha representado a Honduras a nivel mundial gracias a su labor en investigación biomédica, su liderazgo académico y su contribución a proyectos de gran impacto para la salud pública.

La hondureña, nacida en Génova, Italia, en 1966, creció en Tegucigalpa y en 1989 egresó como microbióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Científica hondureña María Elena Bottazzi investida honoris causa en la Unah

Fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2022 por realizar un enorme trabajo para desarrollar y distribuir una vacuna anti covid-19 de bajo costo para personas de India sin limitación de patente.

Bottazzi se desempeña actualmente como jefa de la División de Medicina Tropical Pediátrica y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas en el Baylor College of Medicine y el Texas Children’s Hospital, en Houston, Estados Unidos, donde sigue impulsando iniciativas de salud global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias