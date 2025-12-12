Unah declara 2026 como "Año Académico María Elena Bottazzi"

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) anunció que el año académico 2026 llevará el nombre de “Año Académico María Elena Bottazzi”, en homenaje a la destacada científica hondureña reconocida. La decisión fue aprobada por mayoría en el pleno del Consejo Universitario. María Elena Botazzi es internacionalmente por sus aportes en salud global y desarrollo de vacunas.

Según informó la institución, la distinción honra la trayectoria de Bottazzi, quien ha representado a Honduras a nivel mundial gracias a su labor en investigación biomédica, su liderazgo académico y su contribución a proyectos de gran impacto para la salud pública.

La hondureña, nacida en Génova, Italia, en 1966, creció en Tegucigalpa y en 1989 egresó como microbióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).