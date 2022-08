Titular de Banhprovi se receta aumento, ahora gana L239,000 mensuales

Tegucigalpa. La polémica de Edwin Araque , titular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), no termina en que destinó casi 500,000 lempiras para remodelar su oficina, sino que de un solo plumazo se aumentó 12,000 lempiras a su salario desde marzo pasado.

El Poder Ejecutivo hará una exhaustiva investigación sobre el gasto de casi medio millón de lempiras desembolsados por el titular del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) para remodelar su oficina.

El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, afirmó ayer que tratará de establecer una comunicación con Araque para conocer los alcances de la inversión, que ha sido cuestionada por diversos sectores.

“Sí, me parece que en este momento, en el que atravesamos una etapa particularmente crítica de nuestro país, no es congruente justificar un gasto de esa naturaleza, en un momento donde tenemos prioridades completamente distintas”, afirmó. Carlos Zelaya, diputado de Libre, dijo que “hay que investigar. Yo conocí la oficina cuando él llegó y no creo que ocupe remodelación”.

Se intentó tener comunicación con Araque para conocer su versión, no obstante, ni las llamadas ni los mensajes fueron respondidos.

El contrato fue firmado el 2 de junio por un término de 45 días.