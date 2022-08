De hasta L55,000 son multas por sobrecarga en rastras

El exceso de carga no solo deteriora la infraestructura vial del país, también es una de las causas de accidentes de tránsito en Honduras.

En la zona norte se están socializando.En el primer grupo están los camiones de dos ejes, que deben transportar 15,000 kilogramos de carga; el de tres ejes, con un máximo de 2,500, y los articulados, es decir, cabezal de dos ejes más remolque de un eje, con 23,000 kilogramos.

Las multas para este rango van desde 33,000 lempiras la primera vez, L40,000 la segunda y L55,000 la tercera. En el segundo grupo, la carga es desde 25,000 a 30,000 kilogramos, y las multas van desde 40,000 lempiras a L55,000.

En el tercer grupo, el peso de la carga deberá ser de entre 33,500 a 41,000 kilogramos, siendo las multas por exceso de peso de entre 45,000 y 55,000 lempiras.

Alfredo Cerros, delegado del IHTT en la zona norte, dijo que “en este momento estamos en revisión porque hay que darle mantenimiento permanente a las básculas, pues hay que hacerle una especie de calibración y cada semana hay que hacerlo. Estamos revisando todas las categorías de peso en el país, principalmente en la zona norte”.

Dijo que a diario pesan la carga de entre 180 y 200 vehículos que transportan diferentes tipos de carga.“Estamos haciendo medición en contenedores, transporte de materia prima, cisternas de combustible, palma africana, guineos, cebolla y monitoreando todo lo que viene vía terrestre de Centroamérica y México”, explicó.

Edgardo Menéndez, dirigente del transporte de carga, dijo que ven bien que se regule el peso, ya que “un camión sobrecargado es un peligro en la carretera”.

“Tenemos 42 años sin tener básculas, y eso para el país es malo porque se destruyen las carreteras al no haber una medición de peso y dimensiones. Cuando no hay un control de peso, la infraestructura sufre, y no solo las carreteras, sino que también los puentes. Al haber básculas hay seguridad en las carreteras y, segundo, se protegen”, agregó.