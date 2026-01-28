Teonela Paisano gana alcaldía de Brus Laguna tras recuento del TJE

La candidata del Partido Nacional, Teonela Paisano, fue declarada ganadora de la alcaldía de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, luego de un recuento especial realizado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La resolución del órgano jurisdiccional revirtió el resultado emitido inicialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había dado la victoria al candidato del Partido Liberal, Carlos Marín, por un estrecho margen de 21 votos.
El triunfo de Paisano se confirmó tras la revisión de tres actas con inconsistencias, proceso que se llevó a cabo luego de que la aspirante nacionalista interpusiera los recursos correspondientes ante el TJE, logrando acreditar su victoria en el municipio.
Debido a la mínima diferencia entre ambos candidatos, pobladores de Brus Laguna mantuvieron tomadas las instalaciones de la alcaldía mientras se desarrollaba el recuento y se esperaba la resolución definitiva del tribunal electoral.
El recuento de la municipalidad estaba programado inicialmente para el martes 27 de enero; sin embargo, el proceso comenzó el miércoles a las 3:30 de la tarde.
Tras las elecciones generales de 2025, el Tribunal de Justicia Electoral recibió un total de 97 recursos de revisión e impugnación contra los resultados declarados por el CNE el pasado 30 de diciembre.
A dos días de que finalice el plazo legal para resolver estos casos —el viernes 30 de enero—, el TJE aún mantiene al menos dos procesos pendientes, uno presentado por Fabiola Rosa, excandidata a diputada del Partido Nacional, y otro correspondiente al departamento de Valle.