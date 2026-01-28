Teonela Paisano gana alcaldía de Brus Laguna tras recuento del TJE

Tegucigalpa, Honduras

La candidata del Partido Nacional, Teonela Paisano, fue declarada ganadora de la alcaldía de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios, luego de un recuento especial realizado por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La resolución del órgano jurisdiccional revirtió el resultado emitido inicialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que había dado la victoria al candidato del Partido Liberal, Carlos Marín, por un estrecho margen de 21 votos.

El triunfo de Paisano se confirmó tras la revisión de tres actas con inconsistencias, proceso que se llevó a cabo luego de que la aspirante nacionalista interpusiera los recursos correspondientes ante el TJE, logrando acreditar su victoria en el municipio.