Tomás Zambrano propone reactivar ley para frenar violencia en estadios

Tegucigalpa, Honduras.

En declaraciones recientes, Zambrano indicó que se revisarán los reglamentos pendientes para poner en marcha la ley, la cual contempla herramientas como sistemas de videovigilancia, control de barras organizadas y sanciones para quienes incurran en violencia.

El tema cobró relevancia tras los disturbios ocurridos el domingo en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera , antes del encuentro entre Motagua y Olimpia , hechos que volvieron a poner en evidencia las fallas en materia de seguridad en eventos deportivos.

La intención de Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, de reactivar la Ley de Prevención de la Violencia en los Estadios, aprobada en 2015, ha abierto un nuevo debate sobre por qué esta normativa no ha sido aplicada de forma efectiva durante años.

Pese a ello, diversas opiniones han señalado que la legislación lleva más de una década vigente sin una implementación completa, lo que habría limitado su impacto en la prevención de incidentes dentro y fuera de los estadios.

Algunos analistas consideran que retomar la normativa en este momento responde más a la presión generada por los hechos recientes que a una estrategia sostenida en el tiempo.

El titular del Legislativo también responsabilizó a gestiones anteriores por la situación actual; sin embargo, hay quienes sostienen que la falta de aplicación de la ley responde a una responsabilidad compartida entre distintas administraciones e instituciones.

Aunque la normativa establece la coordinación entre autoridades, clubes y aficionados, además de mecanismos de prevención con las barras, su alcance ha sido reducido debido a la ausencia de reglamentación completa.

Zambrano anunció que se revisará el tema de los reglamentos pendientes para garantizar la correcta aplicación de esta ley, subrayando que existe una obligatoriedad de reglamentarla.

Asimismo, afirmó que el Congreso Nacional tiene la potestad de convocar a las autoridades de seguridad, dirigentes de equipos y representantes de barras para entablar un diálogo que permita fortalecer la legislación vigente.