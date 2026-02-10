Romeo Vásquez se entregará a la justicia, revela su hijo

Tegucigalpa, Honduras.

Jesús Vásquez, hijo del exjefe de las Fuerzas Armadas Romeo Vásquez Velásquez, aseguró este martes que su padre se entregará a la justicia, al tiempo que negó que la familia esté promoviendo una amnistía política en favor del general en retiro, actualmente prófugo. En una entrevista, Vásquez afirmó que su padre ya no permanece en las montañas, aunque evitó revelar su ubicación exacta por razones de seguridad. “Mi papá ya bajó de la montaña; lógicamente, por respeto no puedo decir dónde está”, expresó. Sobre la posibilidad de una amnistía, negó que exista una estrategia en ese sentido y reiteró la inocencia de su padre.

JA28932308

“Nosotros no andamos promoviendo el tema de la amnistía. Reitero que mi papá es inocente; él nunca tuvo que ver en la muerte de Isy Jobet, mucho menos dio una orden”, afirmó, al tiempo que calificó el proceso judicial como una persecución política impulsada por el gobierno anterior. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Según Vásquez, el caso carece de sustento probatorio y el Ministerio Público debería desistir de la acusación: “No tienen las pruebas suficientes, es un caso débil; ni siquiera saben quién disparó en esa protesta, ni cómo van a comprobar que mi papá o los otros dos generales dieron una orden cuando ni siquiera estaban en el lugar”. En ese contexto, pidió que se retiren las órdenes de captura contra su padre y los generales retirados Venancio Cervantes y Carlos Puerto, al considerar que se trata de presos políticos. Los dos últimos permanecen recluidos en la cárcel de Támara. Consultado sobre el estado de salud del general en retiro, Jesús Vásquez aseguró que se encuentra bien. “Está con salud, está positivo y pronto lo vamos a tener por aquí, pronto va a andar otra vez en la ciudad luchando por su país”, dijo. Además, indicó que su padre habría permanecido entre ocho y diez meses en zonas montañosas, señalando que su formación militar le permitió adaptarse a esas condiciones.

Contexto judicial