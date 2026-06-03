Esto dice la propuesta de Yury Sabas sobre licencias de conducir para menores

Tegucigalpa, Honduras.

Un nuevo proyecto de ley busca abrir la posibilidad de que jóvenes hondureños de entre 16 y 18 años puedan obtener una licencia de conducir bajo condiciones específicas y con la autorización de sus padres o responsables legales. La iniciativa fue anunciada por Yury Sabas, diputado del Partido Liberal, quien informó que presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de decreto orientado a regular la conducción de menores de edad y establecer requisitos obligatorios para acceder al permiso. Según explicó el congresista, la propuesta no busca flexibilizar los controles, sino ordenar una situación que, a su criterio, ya ocurre en la práctica con muchos adolescentes que conducen vehículos sin la documentación correspondiente.

“Voy a presentar en el Congreso un proyecto de decreto para darle licencia a los jóvenes de 16 a 18 años. Ojo, es para poner orden”, expresó Sabas al anunciar la iniciativa. El diputado detalló que los aspirantes deberán contar con el consentimiento de sus padres y cumplir una serie de requisitos antes de obtener la licencia. “Todo joven de 16 a 18 años que pretenda solicitar la licencia tiene que tener el visto bueno de sus padres y tiene que tener un seguro el vehículo de vida y de daño contra terceros”, afirmó. Asimismo, señaló que la propuesta contempla la aprobación de los cursos de conducción establecidos por las autoridades competentes, además de la responsabilidad directa de los padres sobre el uso del vehículo por parte de los menores.

“Vamos a legalizar que los jóvenes de 16 a 18 años puedan manejar con responsabilidad de los padres después de recibir el curso que corresponde y un vehículo con seguro de vida y daño contra terceros”, indicó. Sabas argumentó que la medida permitiría brindar una alternativa regulada para jóvenes que necesitan movilizarse por razones académicas, laborales o personales, sin dejar de lado los controles de seguridad vial. Por otra parte, la diputada del Partido Nacional, Yasmy Arita, también impulsa una propuesta relacionada con la conducción juvenil. Su iniciativa plantea otorgar licencias a jóvenes desde los 16 años como una medida para enfrentar la problemática de conductores ilegales y los accidentes de tránsito. De acuerdo con la propuesta, el beneficio estaría dirigido a adolescentes que estudien, trabajen o desarrollen actividades de emprendimiento, mediante la denominada Ley Especial Juvenil AJ para Conducción Responsable de Motocicletas.

Proyecto | Yasmy Arita | Partido Nacional



Crear la Ley Especial de Licencia Juvenil AJ para conducción responsable de motocicletas. pic.twitter.com/J46RQJFcn6 — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) June 3, 2026