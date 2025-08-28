  1. Inicio
  2. · Honduras

Policía asegura que ataque contra Nelson Bueso no tiene relación política

Las autoridades policiales revelaron las posibles razones por las que Nelson Bueso, candidato a alcalde en Azacualpa, fue presuntamente atacado a balazos.

Policía asegura que ataque contra Nelson Bueso no tiene relación política

Nelson Bueso, candidato a alcalde por el Partido Liberal en Azacualpa.

 Foto: redes sociales
VER MÁS FOTOS
Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado oficial en las últimas horas descartando que el atentado en el que resultó herido el candidato a alcalde de Azacualpa, Nelson Bueso, tenga relación con la violencia política.

Las autoridades señalaron que las primeras investigaciones apuntan presuntamente a un altercado personal con otro hombre.

Atacan a balazos a un candidato a alcalde en Azacualpa, Santa Bárbara

El comunicado surge luego de que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, responsabilizó públicamente a la hija de la alcaldesa de Macuelizo de estar detrás del ataque contra Bueso, generando controversia.

"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", denunció Nasralla en la red social X.

Comunicado oficial.

Comunicado oficial.

No obstante, las autoridades revelaron que los indicios permiten establecer que el hecho no se vincula a disputas políticas, sino a una discusión personal con un ciudadano de sexo masculino, cuyas diligencias legales ya han sido individualizadas.

La Policía aseguró que el caso está plenamente documentado y bajo la conducción del Ministerio Público.

El ataque ocurrió la mañana del martes 26 de agosto en el Hotel Real del Valle, en Macuelizo, Santa Bárbara, donde Bueso recibió un disparo de arma de fuego.

Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica, detalló la Policía Nacional a través de su comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias