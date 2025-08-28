Policía asegura que ataque contra Nelson Bueso no tiene relación política

La Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado oficial en las últimas horas descartando que el atentado en el que resultó herido el candidato a alcalde de Azacualpa, Nelson Bueso, tenga relación con la violencia política.
Las autoridades señalaron que las primeras investigaciones apuntan presuntamente a un altercado personal con otro hombre.
El comunicado surge luego de que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, responsabilizó públicamente a la hija de la alcaldesa de Macuelizo de estar detrás del ataque contra Bueso, generando controversia.
"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", denunció Nasralla en la red social X.
No obstante, las autoridades revelaron que los indicios permiten establecer que el hecho no se vincula a disputas políticas, sino a una discusión personal con un ciudadano de sexo masculino, cuyas diligencias legales ya han sido individualizadas.
La Policía aseguró que el caso está plenamente documentado y bajo la conducción del Ministerio Público.
El ataque ocurrió la mañana del martes 26 de agosto en el Hotel Real del Valle, en Macuelizo, Santa Bárbara, donde Bueso recibió un disparo de arma de fuego.
Tras el ataque, fue trasladado de inmediato a un centro asistencial privado en San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica, detalló la Policía Nacional a través de su comunicado.