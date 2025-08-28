Policía asegura que ataque contra Nelson Bueso no tiene relación política

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado oficial en las últimas horas descartando que el atentado en el que resultó herido el candidato a alcalde de Azacualpa, Nelson Bueso, tenga relación con la violencia política. Las autoridades señalaron que las primeras investigaciones apuntan presuntamente a un altercado personal con otro hombre.

El comunicado surge luego de que el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, responsabilizó públicamente a la hija de la alcaldesa de Macuelizo de estar detrás del ataque contra Bueso, generando controversia.

"La hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa, Santa Bárbara, atentó contra nuestro candidato a alcalde Nelson Bueso. Mi solidaridad absoluta con él, su familia y todos los liberales que sufren este golpe contra la esperanza del pueblo", denunció Nasralla en la red social X.