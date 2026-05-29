Gobierno detalla estructura de nueva Agencia contra el Crimen en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La Agencia, creada mediante el decreto legislativo 84-2026, operará como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), desde donde se articularán las acciones interinstitucionales y el intercambio de información en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Esta estructura forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del presidente Nasry Asfura para reforzar la capacidad de respuesta del Estado frente a estructuras criminales que operan en distintos puntos del país y que afectan a comerciantes, transportistas y familias hondureñas.

La Agencia Nacional contra el Crimen funcionará como una herramienta de coordinación estratégica entre instituciones de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en Honduras.

El modelo de funcionamiento permitirá la coordinación entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Policía Militar del Orden Público (PMOP), las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otros órganos de inteligencia del Estado, con el propósito de unificar criterios operativos y fortalecer la capacidad de investigación y respuesta frente a estructuras criminales.

Como parte de su funcionamiento, la Agencia contará con una plataforma de integración de información criminal que centralizará registros vinculados a investigaciones por extorsión y otros delitos. Esta herramienta incluirá información sobre números telefónicos asociados a actividades delictivas, registros bancarios, datos de plataformas de servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas relacionadas con casos en investigación.

El decreto también establece que las empresas proveedoras de estos servicios deberán remitir la información requerida en un plazo máximo de treinta (30) días, con el objetivo de agilizar los procesos de investigación y fortalecer la obtención de evidencia en casos vinculados a criminalidad organizada.

La creación de esta agencia se enmarca dentro de un conjunto de reformas orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas, financieras y operativas del Estado en la lucha contra el crimen, especialmente contra la extorsión, uno de los delitos que más impacto genera en la economía de pequeños y medianos negocios, así como en el transporte y la vida cotidiana de la población.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad será el encargado de reglamentar la operatividad de la Agencia Nacional contra el Crimen, incluyendo los mecanismos necesarios para su funcionamiento a nivel nacional, en un proceso que ya se encuentra en desarrollo según lo establecido en el decreto.

Con esta nueva estructura, el Gobierno del presidente Nasry Asfura busca consolidar un sistema de coordinación interinstitucional apoyado en inteligencia criminal y herramientas tecnológicas que permitan mejorar la investigación, el intercambio de información y la respuesta del Estado frente al crimen organizado en el país.