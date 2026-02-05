Fiscalía pide a la CSJ suspender a la diputada Isis Cuéllar de su cargo

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público solicitó este jueves a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión del cargo de la diputada Isis Carolina Cuéllar, además de la detención judicial, como parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). La petición fue confirmada por Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, tras finalizar la audiencia de declaración de imputado de los seis acusados que comparecieron ante el juez de letras natural designado para conocer la causa. “La Fiscalía ha solicitado al juez de letras natural que se imponga para los seis imputados que comparecen la medida de la detención judicial y, en el caso de la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, además de la detención judicial, solicita que se le suspenda del cargo que actualmente ostenta en el Congreso Nacional de la República”, expresó Silva.

Según detalló el portavoz, entre los argumentos presentados por el Ministerio Público figuran la posición política de la imputada, que, según la Fiscalía, podría influir en las determinaciones que se adopten, el valor del monto presuntamente defraudado, el riesgo de una posible obstrucción a la justicia y los indicios de participación en los hechos investigados. Silva explicó que, tras la intervención del ente acusador, corresponde ahora la participación de los equipos de defensa privada, quienes normalmente solicitan medidas distintas a la detención judicial, las cuales serán evaluadas por el juez antes de emitir la resolución correspondiente a esta audiencia de declaración de imputado.

Desde tempranas horas comenzaron a llegar a la sede judicial algunos de los citados, entre ellos Rossy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo, quienes comparecieron de manera voluntaria, confirmaron autoridades judiciales. La diligencia, programada para las 9:00 de la mañana, también incluyó la comparecencia de Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva y Eliud Reiniery Aguilar Pineda, como parte del proceso investigativo.