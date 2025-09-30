Cossette López exige aclarar operativos antibombas tras supuestas alertas

Tegucigalpa, Honduras.

López manifestó su “profunda preocupación” por la presencia irregular de agentes en las sedes del CNE, quienes, según denuncias de empleados, han generado un ambiente de tensión y temor .

Cossette López , consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), solicitó un informe oficial a Ferid Gabrie , jefe de Seguridad Interna del organismo, sobre los recientes operativos policiales y militares desplegados en sus instalaciones luego de dos supuestas alertas de bomba.

“El acceso debe estar regulado por la División de Recursos Humanos y la seguridad interna del CNE, no por terceros”, advirtió López en un comunicado.

El pasado 22 de septiembre, un equipo especializado en explosivos acudió a la sede del CNE en Tegucigalpa tras recibir una llamada anónima sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo.

Agentes inspeccionaron oficinas, cubículos y el estacionamiento del edificio. Sin embargo, hasta la fecha, las autoridades no han confirmado el hallazgo de ningún objeto sospechoso.

La falta de transparencia en torno a las medidas adoptadas preocupa a las autoridades del CNE, que advierten sobre la afectación directa al clima laboral y a la independencia institucional del ente electoral.

Funcionarios del organismo señalaron que la actual intervención de fuerzas externas se ha realizado sin justificación clara y sin comunicar información ni siquiera a la propia seguridad interna. Algunos trabajadores expresaron temor de ser víctimas de secuestro por el clima de incertidumbre que generan los operativos.