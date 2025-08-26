  1. Inicio
  2. · Honduras

Mujeres se capacitan rumbo a elecciones con apoyo del CNE y la OEA

El CNE y la OEA inauguraron una capacitación política para aspirantes a elecciones 2025.

Mujeres se capacitan rumbo a elecciones con apoyo del CNE y la OEA

Más de 100 mujeres están participando en el "Curso para Candidatas Electorales".

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

La vigésima sexta edición del "Curso para Candidatas Electorales" comenzó este martes con la participación de más de 100 mujeres de distintas fuerzas políticas que aspiran a cargos de elección popular.

La iniciativa es organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE). El espacio de formación se desarrollará durante tres días en modalidad híbrida, con actividades presenciales y virtuales.

Cossette López sobre el Trep: "Esperamos poderlo aprobar"

En la apertura, Cossette López Osorio, presidenta del CNE, subrayó que la institución apuesta por la equidad en la vida política del país.

“Desde el Consejo Nacional Electoral impulsamos iniciativas que fortalezcan las capacidades de las candidatas, porque una democracia plena solo es posible con la representación equitativa de las mujeres en los espacios de poder”, afirmó López Osorio.

El programa contempla talleres y conferencias sobre liderazgo político, estrategias de campaña, comunicación y manejo de redes sociales, financiamiento electoral, seguridad digital y mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres en política.

Entre las invitadas internacionales destaca Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, quien compartirá experiencias sobre liderazgo transformador en contextos políticos.

Con esta iniciativa, la CIM/OEA y el CNE buscan impulsar liderazgos femeninos sólidos y promover una democracia más inclusiva en Honduras, en vísperas de las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias