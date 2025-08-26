Mujeres se capacitan rumbo a elecciones con apoyo del CNE y la OEA

Tegucigalpa, Honduras.

La iniciativa es organizada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE). El espacio de formación se desarrollará durante tres días en modalidad híbrida, con actividades presenciales y virtuales.

La vigésima sexta edición del " Curso para Candidatas Electorales" comenzó este martes con la participación de más de 100 mujeres de distintas fuerzas políticas que aspiran a cargos de elección popular.

En la apertura, Cossette López Osorio, presidenta del CNE, subrayó que la institución apuesta por la equidad en la vida política del país.



“Desde el Consejo Nacional Electoral impulsamos iniciativas que fortalezcan las capacidades de las candidatas, porque una democracia plena solo es posible con la representación equitativa de las mujeres en los espacios de poder”, afirmó López Osorio.

El programa contempla talleres y conferencias sobre liderazgo político, estrategias de campaña, comunicación y manejo de redes sociales, financiamiento electoral, seguridad digital y mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres en política.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre las invitadas internacionales destaca Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, quien compartirá experiencias sobre liderazgo transformador en contextos políticos.

Con esta iniciativa, la CIM/OEA y el CNE buscan impulsar liderazgos femeninos sólidos y promover una democracia más inclusiva en Honduras, en vísperas de las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.