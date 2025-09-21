Cardenal Rodríguez manda mensaje a políticos y reprocha falta de propuestas

Tegucigalpa, Honduras.

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó este domingo a los candidatos presidenciales a centrar su campaña en propuestas y no en ataques personales. Durante su homilía, el cardenal lamentó que el debate electoral en el país se caracterice por ofensas y descalificaciones Asimismo, aseguró que el consenso no se construye sobre insultos o difamaciones, sino con acciones positivas.

“Ya llevamos bastante tiempo de una campaña política en la cual no hemos oído propuestas, hemos oído ataques de unos a otros, hemos oído insultos de esas llamadas redes sociales, que no tienen nada de sociales porque no construyen la sociedad, sino que la destruyen”, manifestó el líder de la Iglesia Católica en Honduras. Rodríguez llamó a los aspirantes a no desperdiciar el tiempo ni los recursos en confrontaciones. “Señores dedicados a eso, no lo pierdan, y el dinero que ganan es dinero maldito. Hagan el bien”, expresó.

Exhortación del cardenal Oscar Rodríguez