Mandan a arresto domiciliario a uno de los acusados de planear atentado contra Mel Zelaya

Un juez dictó cambio de medidas para uno de los cuatro imputados acusados de planear un ataque contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Perfecto de Jesús Enamorado Paz, uno de los cuatro acusados de planear un ataque contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

Un juez de Letras otorgó este viernes en horas de la tarde un cambio de medidas para Perfecto de Jesús Enamorado Paz, uno de los cuatro acusados de planear un ataque contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Enamorado Paz enfrenta señalamientos por delitos de actos preparatorios punibles, asociación terrorista, terrorismo y tentativa de homicidio. Según explicó Carlos Midence, su apoderado legal, el juzgado le concedió la medida de arresto domiciliario.

¿Quiénes son los acusados por el supuesto plan para asesinar a Mel Zelaya?

El Ministerio Público señaló a Enamorado Paz, junto con Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada y Gerardo Galeano, de presuntamente planear el asesinato de Manuel Zelaya y de intentar desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro.

“Él estará al cuidado de su familia, junto a sus hijas, nietas y esposa, ya que hasta el momento se mantiene inocente”, manifestó el abogado defensor.

Midence añadió que se realizará el trámite correspondiente para su excarcelación, aunque señaló que las próximas fechas coinciden con días feriados. Asimismo, manifestó que el juzgado consideró tanto la normativa vigente como los derechos humanos de su representado.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

