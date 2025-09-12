Mandan a arresto domiciliario a uno de los acusados de planear atentado contra Mel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.

Enamorado Paz enfrenta señalamientos por delitos de actos preparatorios punibles, asociación terrorista, terrorismo y tentativa de homicidio. Según explicó Carlos Midence, su apoderado legal, el juzgado le concedió la medida de arresto domiciliario.

Un juez de Letras otorgó este viernes en horas de la tarde un cambio de medidas para Perfecto de Jesús Enamorado Paz , uno de los cuatro acusados de planear un ataque contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

El Ministerio Público señaló a Enamorado Paz, junto con Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada y Gerardo Galeano, de presuntamente planear el asesinato de Manuel Zelaya y de intentar desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro.



“Él estará al cuidado de su familia, junto a sus hijas, nietas y esposa, ya que hasta el momento se mantiene inocente”, manifestó el abogado defensor.



Midence añadió que se realizará el trámite correspondiente para su excarcelación, aunque señaló que las próximas fechas coinciden con días feriados. Asimismo, manifestó que el juzgado consideró tanto la normativa vigente como los derechos humanos de su representado.

