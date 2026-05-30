Ángel Murillo asume la dirección de la Atic tras juramentación

Tegucigapa, Honduras.

Durante la ceremonia, Ángel Murillo asumió formalmente la dirección de la Atic, convirtiéndose en el nuevo responsable de coordinar las acciones estratégicas y operativas de la agencia en los distintos casos de investigación de alto impacto que se desarrollan a nivel nacional.

La juramentación se realizó el viernes 29 de mayo como parte de un proceso de fortalecimiento institucional orientado a mejorar las capacidades de investigación criminal y el trabajo operativo de esta dependencia especializada.

El Ministerio Público oficializó el nombramiento de las nuevas autoridades que dirigirán la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), en un acto encabezado por el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore .

Con su nombramiento, Murillo tendrá a su cargo la conducción de los equipos técnicos y de investigación, así como la planificación de las acciones encaminadas al esclarecimiento de hechos delictivos bajo la dirección del Ministerio Público.

Asimismo, las autoridades confirmaron la designación de Juan Dimitri Salgado como subdirector de la Atic, cargo desde el cual apoyará la ejecución de las labores operativas y administrativas de la institución.

El relevo en la dirección de la agencia busca dar continuidad a los procesos investigativos que desarrolla el Ministerio Público y fortalecer la coordinación entre las distintas unidades encargadas de la persecución penal.

Las nuevas autoridades asumirán la responsabilidad de dirigir las operaciones investigativas y supervisar el trabajo de los agentes asignados a los diferentes casos que son objeto de investigación por parte de la Fiscalía.

Con esta reestructuración, el Ministerio Público busca fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la criminalidad y continuar impulsando procesos de investigación sustentados en criterios técnicos y científicos.

Tras prestar juramento, Ángel Murillo y Juan Dimitri Salgado quedaron oficialmente investidos en sus cargos y comenzaron funciones al frente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal.