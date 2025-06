Suspicacias genera ausencia de diputados opositores en el CN

San Pedro Sula.

"Para variar el Congreso sigue siendo un desastre y lo de ayer no dejo de serlo, llama mucho la atención acciones raras que no son coincidencia, el día anterior hubo amenaza en una cadena nacional y pese a ello diputados de Francisco Morazán no aparecen y no solo ellos también sus suplentes", cuestionó el abogado y analista Jaime Rodríguez.

A criterio del jurista, "es inconcebible que las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal no hayan estado en su totalidad aún llenas con suplentes, eso demuestra que por allí hay componendas".

Rodríguez no descarta que además de acuerdos bajo la mesa, podrían haber amenazas con la apertura de procesos judiciales pendientes u otro tipo de favores políticos.