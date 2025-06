Marlon Lara: Luis Redondo "actúa sin legitimidad" en el Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS

“Había una línea de la bancada que si cerraban la sesión íbamos a entrar a hacer quórum para votar en contra de la ratificación del acta, y fue lo que hicimos”, detalló el congresista liberal.

No obstante, el parlamentario lamentó la ausencia de algunos diputados que, según sus palabras, no siguieron la directriz. Ante esta situación, exigió que se investigue a los responsables de no presentarse a la sesión clave.

“Tienen que entrevistarlos, ustedes como periodistas... y preguntarles por qué no estuvieron presentes”, dijo, en referencia directa al caso de la diputada Iroshka Elvir y otros legisladores.