  1. Inicio
  2. · Honduras

Suspenden emisión de licencias a nivel nacional durante el periodo electoral

La Policía Nacional usará todo su personal en las elecciones y suspenderá la emisión de licencias a nivel nacional.

Suspenden emisión de licencias a nivel nacional durante el periodo electoral

Policía Nacional suspenderá emisión de licencias durante periodo electoral.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras informó que empleará todo su personal durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden público establecidas en la Ley Orgánica de la institución.

Como parte de estas acciones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que desde el lunes 24 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre de 2025 quedarán suspendidos, a nivel nacional, los servicios de emisión de permisos de conducir por primera vez, renovación y reimpresión.

CNE acelera configuración de 2,050 kits satelitales para elecciones

La DNVT detalló que sí continuarán funcionando los servicios de audiencias de conciliación por accidentes de tránsito, procesos de impugnación, archivo, pago de infracciones y otros trámites administrativos que no requieren personal de campo.

Las autoridades solicitaron a la población tomar en consideración estas medidas y planificar con anticipación cualquier gestión relacionada con licencias de conducir.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias