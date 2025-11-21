Suspenden emisión de licencias a nivel nacional durante el periodo electoral

La Policía Nacional de Honduras informó que empleará todo su personal durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden público establecidas en la Ley Orgánica de la institución.
Como parte de estas acciones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que desde el lunes 24 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre de 2025 quedarán suspendidos, a nivel nacional, los servicios de emisión de permisos de conducir por primera vez, renovación y reimpresión.
La DNVT detalló que sí continuarán funcionando los servicios de audiencias de conciliación por accidentes de tránsito, procesos de impugnación, archivo, pago de infracciones y otros trámites administrativos que no requieren personal de campo.
Las autoridades solicitaron a la población tomar en consideración estas medidas y planificar con anticipación cualquier gestión relacionada con licencias de conducir.