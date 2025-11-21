Suspenden emisión de licencias a nivel nacional durante el periodo electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras informó que empleará todo su personal durante las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025, en cumplimiento de sus funciones de seguridad y orden público establecidas en la Ley Orgánica de la institución.

Como parte de estas acciones, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) anunció que desde el lunes 24 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre de 2025 quedarán suspendidos, a nivel nacional, los servicios de emisión de permisos de conducir por primera vez, renovación y reimpresión.