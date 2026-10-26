Suspenden audiencia de Melvin Cevallos

Tegucigalpa. La audiencia preliminar en el caso contra Melvin Cevallos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue suspendida este lunes porque su defensa presentó un recurso de apelación.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, explicó que el tribunal deberá resolver la resolución. La defensa pide revisar el auto de formal procesamiento en contra de Ceballos.
En una etapa anterior del caso, un juez de Letras Penal dictó auto de formal procesamiento contra Cevallos por suponerlo responsable de los delitos de coacción y amenaza electoral, en perjuicio de la Constitución de la República. No obstante, le concedió medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La acusación está relacionada con supuestas acciones para obstaculizar la recepción de ofertas destinadas a asegurar el funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), utilizado en las elecciones de 2025.
La resolución que emita la Corte de Apelaciones determinará cuándo podrá retomarse la audiencia preliminar y continuar el trámite judicial del expediente.