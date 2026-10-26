Suspenden audiencia de Melvin Cevallos

Tegucigalpa. La audiencia preliminar en el caso contra Melvin Cevallos, dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue suspendida este lunes porque su defensa presentó un recurso de apelación.

Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, explicó que el tribunal deberá resolver la resolución. La defensa pide revisar el auto de formal procesamiento en contra de Ceballos.