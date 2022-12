Sugieren aplicar quinta dosis para evitar repunte de covid-19

El covid-19 ha disparado las alarmas al menos en los hospitales públicos de Honduras, luego del fallecimiento de tres personas en Tegucigalpa, en menos de una semana y el contagio diario de alrededor de un centenar en el norte del país, según fuentes oficiales.

Los tres muertos confirmados en el Hospital Escuela, de la capital hondureña, procedían de los departamentos de Choluteca y Valle, en el sur del país.

El coordinador de Gestión Clínica del Hospital Escuela, Franklin Gómez, dijo que dos de los fallecidos, un hombre y una mujer, no tenían el esquema de vacunas completo contra la mortal enfermedad.

Añadió que otras cinco personas están ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Según las autoridades sanitarias, en los últimos días se han registrado unos 564 casos de contagios con la enfermedad, que desde marzo de 2010, cuando se comenzó a expandir la pandemia, ha dejado alrededor de 11.000 muertos.

QUINTA DOSIS DE VACUNA

Carlos Umaña, uno de los médicos del Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, sugirió este lunes en redes sociales “que un equipo técnico analice aplicar una quinta dosis a los pacientes de la tercera edad si ya tienen 6 meses de la cuarta o menor tiempo a criterio científico”.

“Queridas embarazadas, el covid va por ustedes. Cuídense y terminen sus esquemas de vacunas. No salga de no ser estrictamente necesario y no se baje su mascarilla en lugares cerrados, tenga mucho cuidado en las fiestas navideñas, la vacuna es completamente segura y no causa daño fetal”, indicó Umaña en otro mensaje.

Según el mismo galeno, Honduras está “ante un brote sin precedentes” y “de 100 pruebas que se realizan, 80 resultan positivas”.

El domingo, Umaña informó de que “inician los casos de covid positivo quirúrgicos y cuando eso pasa significa que el virus tiene alta carga comunitaria. Esta semana deben abrirse los triajes en San Pedro Sula, de lo contrario, en los centros de salud habrá masivo contagio”.