Solicitan ayuda para encontrar documentos extraviados en Puerto Cortés

Una cartera con documentos personales a nombre de Blanca Rosa Navarrete, ciudadana estadounidense, fue extraviada en las últimas horas en el mercado central de Puerto Cortés.
De acuerdo con la información proporcionada, la señora Navarrete perdió la cartera mientras realizaba compras de alimentos en el mercado central.
Entre los objetos extraviados se encuentran su licencia de conducir, su identificación (ID) y otros documentos personales de importancia.
Ante la situación, se solicita el apoyo de la ciudadanía para recuperar los documentos, ya que son indispensables para sus trámites personales y migratorios.
Quienes tengan información o encuentren la cartera pueden comunicarse a los números +504 9978-9021 o +504 3170-1223, donde se agradecerá cualquier dato que contribuya a su pronta recuperación.