Santa Rosa de Copán desborda actividad comercial a las puertas de la Navidad

Santa Rosa de Copán.

La "Sultana del Occidente" vive este 22 de diciembre una de sus jornadas comerciales más intensas del año. A pocos días de la Nochebuena, el Mercado Central y el casco histórico de la ciudad se han convertido en el epicentro de un masivo movimiento de compradores que buscan completar los preparativos para las festividades.​

Pasillos abarrotados y dinamismo económico​Desde las primeras horas del día, la afluencia de personas ha sido constante. Los principales pasillos del mercado y las calles aledañas presentan un lleno total, reflejando el fuerte dinamismo económico que caracteriza esta temporada en la región.​ Entre los artículos de mayor demanda destacan: ropa y calzado para los estrenos de Navidad y fin de año.​Regalos y decoración: Juguetes y artículos para el hogar que terminan de engalanar las viviendas copanecas.​