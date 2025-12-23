Santa Rosa de Copán desborda actividad comercial a las puertas de la Navidad

La "Sultana del Occidente" vive este 22 de diciembre una de sus jornadas comerciales más intensas del año.
A pocos días de la Nochebuena, el Mercado Central y el casco histórico de la ciudad se han convertido en el epicentro de un masivo movimiento de compradores que buscan completar los preparativos para las festividades.
Pasillos abarrotados y dinamismo económicoDesde las primeras horas del día, la afluencia de personas ha sido constante. Los principales pasillos del mercado y las calles aledañas presentan un lleno total, reflejando el fuerte dinamismo económico que caracteriza esta temporada en la región.
Entre los artículos de mayor demanda destacan: ropa y calzado para los estrenos de Navidad y fin de año.Regalos y decoración: Juguetes y artículos para el hogar que terminan de engalanar las viviendas copanecas.
"Estamos viendo una respuesta positiva de la población. La ciudad está viva y el comercio local se ve muy fortalecido en estos últimos días del año", comentó uno de los locatarios del mercado.
Con el espíritu navideño a flor de piel, Santa Rosa de Copán se prepara para una de las celebraciones más importantes del calendario, reafirmando su posición como el principal polo comercial del occidente de Honduras.