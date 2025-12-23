  1. Inicio
Santa Rosa de Copán desborda actividad comercial a las puertas de la Navidad

A pocos días de la Nochebuena, el Mercado Central y el casco histórico de la ciudad se han convertido en el epicentro de un masivo movimiento de compradores

Ciudadanos en actividad comercial en Santa Rosa de Copán, la principal ciudad del occidente hondureño.

Fotografía: Ricarte Orellana (cortesía)
Santa Rosa de Copán.

La "Sultana del Occidente" vive este 22 de diciembre una de sus jornadas comerciales más intensas del año.

A pocos días de la Nochebuena, el Mercado Central y el casco histórico de la ciudad se han convertido en el epicentro de un masivo movimiento de compradores que buscan completar los preparativos para las festividades.​

Pasillos abarrotados y dinamismo económico​Desde las primeras horas del día, la afluencia de personas ha sido constante. Los principales pasillos del mercado y las calles aledañas presentan un lleno total, reflejando el fuerte dinamismo económico que caracteriza esta temporada en la región.​

Entre los artículos de mayor demanda destacan: ropa y calzado para los estrenos de Navidad y fin de año.​Regalos y decoración: Juguetes y artículos para el hogar que terminan de engalanar las viviendas copanecas.​

Santa Rosa de Copán se prepara para las festividades de Navidad y Año Nuevo.

"Estamos viendo una respuesta positiva de la población. La ciudad está viva y el comercio local se ve muy fortalecido en estos últimos días del año", comentó uno de los locatarios del mercado.​

Con el espíritu navideño a flor de piel, Santa Rosa de Copán se prepara para una de las celebraciones más importantes del calendario, reafirmando su posición como el principal polo comercial del occidente de Honduras.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

