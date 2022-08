Sociedad civil eligió a sus dos delegados en la Junta Nominadora

TEGUCIGALPA. Con 48 votos a favor y cinco abstenciones, la sociedad civil eligió ayer a sus dos representantes en la Junta Nominadora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

Los seleccionados son la abogada Martha Elizabeth Dubón (propietaria), miembro de la Asociación de Jueces por la Democracia (ADJ) y Tomás Andino Mencía (suplente, representante del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

De las 57 organizaciones que cumplieron con los requisitos y fueron habilitadas en el prefiltro, solo 53 se hicieron presentes a la asamblea realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Martha Dubón aclaró que su elección no tiene nada que ver con el parentesco que tuviera con algún político porque no es así.

“Ya me han asociado con Marlina Dubón (esposa del actual asesor presidencia Enrique Flores Lanza) y no tenemos nada que ver; así que pueden hacer todas las investigaciones y no tenemos ningún parentesco con nadie que esté en el poder”, aseguró Dubón.

Las organizaciones de sociedad civil se suman al Conadeh que días atrás había oficializado a sus representantes.

No obstante, cinco organismos de los siete que conforman el ente nominador no acreditan oficialmente a sus representantes.

El próximo sábado el Colegio de Abogados elegirá a través de votaciones a sus dos delegados. Quedan a la espera para conformar la Junta el Cohep, las centrales obreras, el Claustro de Profesores de Derecho y la misma Corte Suprema. La Junta deberá estar conformada el 31 de agosto.

El titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, y la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, tuvieron una reunión ayer sobre la elección de la nueva Corte Suprema.

Son siete instituciones las que deben nombrar su representante a la Junta Nominadora, la que debe mandar una nómina de no menos de 45 aspirantes a magistrados para que el Congreso Nacional elija en enero de 2023 la próxima Corte Suprema.