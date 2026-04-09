Siga en vivo la sesión de hoy jueves del Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras

La jornada legislativa de hoy mantiene la atención pública, ya que se espera la presentación de dos nuevas denuncias de juicio político contra Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE).

El Congreso Nacional de Honduras continúa este día su sesión en medio de expectativa por la presentación de nuevas denuncias de juicio político y la eliminación del fondo social departamental.









Más temprano, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró a medios de comunicación que cuentan con los 86 votos necesarios para iniciar ambos procesos de juicio político, lo que abriría un nuevo escenario en el ámbito institucional del país.

Además, en la agenda de la sesión también está prevista la eliminación del cuestionado fondo social departamental, mecanismo mediante el cual los diputados han gestionado ayudas para comunidades durante décadas y que ha sido objeto de críticas por falta de transparencia.

La sesión continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se definan decisiones clave que podrían impactar tanto en el sistema político como en la gestión de recursos dentro del Congreso Nacional.











