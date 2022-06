Un Juez dictó este lunes auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas contra el exasesor presidencial, Marvin Ponce, acusado del delito de violencia contra la mujer en perjuicio de la periodista hondureña Saraí Espinal.

“Si en efecto le llamé viejo asqueroso luego que me llamara atrapa hombres, asquerosa que no se había querido acostar conmigo solo porque no había podido”, comentó la periodista de Televicentro.

El juez estableció que iban a continuar las medidas sustitutivas debido a que “se comprobó por parte del Ministerio Público y esta servidora de que hubo suficientemente pruebas para condenar el delito de violencia contra la mujer establecido en el Código Penal que en el artículo 209 establece una pena de 1 a 4 años de prisión”, explicó Espinal.

De cuerdo con la afectada, las pruebas presentadas por parte de esta defensa sustenta todo lo que indica el artículo 209 del Código Penal.

“Jamás se le dijo (a Ponce) narcotraficante, hubo pruebas de esto porque se nos realizó un vaciado telefónico, donde averiguaron cuales fueron mis palabras utilizadas de mí hacia él y de él hacia mí”, indicó después de terminar la primera audiencia.

Por su parte el exasesor presidencial, Marvin Ponce, dijo que “acepto que me equivoqué y si tengo que pedirle disculpas lo haré”.

Artículo 209 del Código Penal

Violencia contra la mujer. Quien en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género ejerce, violencia física o psíquica sobre una mujer debe ser castigado con las penas de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por el mismo tiempo. Se grava en un tercio (1/3) la pena, cuando el maltrato se realiza concurriendo algunas de las circunstancias siguientes:

1) Sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad o ser una persona con discapacidad de necesitada de especial protección;

2) En presencia de menores;

3) Utilizando armas o instrumentos peligrosos;

4) En el domicilio de la víctima; o,

5) Incumpliendo los mecanismos de protección aplicados en base a la legislación contra la violencia de género. En el caso de concurrir dos (2) o más de las circunstancias anteriores, se debe imponer la pena aumentada en dos tercios (2/3).

Lo dispuesto en este artículo, se debe aplicar sin perjuicio de de otra disposición del presente Código que tenga una pena mayor.