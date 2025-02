“Si fuera banco, tendría una fortuna de opiniones que no tomo en cuenta”

Tegucigalpa, Honduras

Entonces, a raíz de todo esto y de la petición de algunos sectores, decidimos hacer esto. Diría que no ha sido tan agradable por la forma en la que se maneja el Congreso Nacional; de verdad que yo tenía otra expectativa respecto a lo que se podía hacer. Sin embargo, justamente por eso estamos aquí, para cambiar esas realidades que hoy tenemos.

¿Qué o quién la impulsó a buscar una diputación?

Lo que me hizo decidirme por participar en política fue, justamente, nuestra participación en la plataforma por la defensa de la salud y la educación. Digamos que hizo que fuéramos un poco más visibles muchas de las personas que trabajamos en esta situación. Puedo mencionar varios nombres de personas que hoy están en la administración pública.

Luego se me invitó desde varios sectores políticos. Me costó tomar la decisión, no fue algo fácil poder decidirme en ese momento, porque creo que todos los hondureños tenemos esa percepción de que la política es sumamente corrupta, y lo creo realmente.

¿Cómo ha logrado equilibrar la labor legislativa y su profesión?

He sacrificado la clínica en la que atiendo en la tarde, por ejemplo. No puedo porque eso interfiere con la labor como congresista.

Entonces, mi clínica de atención privada en la tarde prácticamente ya no la estoy atendiendo. Eso para mí es un poco difícil, y para mis pacientes, pero creo que ni modo, en ocasiones toca hacer esfuerzos.

Obviamente, los horarios que cumplo no interfieren con la labor en el Congreso. Yo laboro en el hospital de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y hago guardias en la noche o los fines de semana en el hospital San Felipe.

Qué decir de la icónica frase que le dijo a Ebal Díaz, ¿hay algún político que le genere interés?

Yo le diría que si fuera banco realmente tendría una fortuna de opiniones que no tomo en cuenta y que no me interesan. Sin embargo, creo que hay otras opiniones que valen la pena.

El presidente del Congreso Nacional en este momento... nosotros no podemos decir que él defiende un principio, él defiende un estatus y defiende a quien le dio la oportunidad de estar donde está, ya que de otra manera no hubiese podido llegar.

Ese tipo de cosas son las que, digamos, yo señalo y son opiniones o acciones equivocadas que defienden su propio estatus.