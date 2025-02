“Estoy dispuesta a una coalición ciudadana para vencer a Libre”

Tegucigalpa.

No puedo desconocer que dentro del Partido Liberal al igual que en el partido Libertad y Refundación, Partido Nacional hay gente ligada con el narcotráfico, no puedo ignorar eso. Sin embargo, quiero decir que si hay caballos de Troya y no es uno, son varios; caballos de Troya en diferentes niveles, pero esos el liberalismo los tiene identificados. Hay incluso afines a Manuel Zelaya, algunos precandidatos que están siendo promocionados y tenemos indicios de eso, el liberalismo juzgará el 9 de marzo lo que corresponda.

En nuestro gobierno nosotros vamos a proponer como iniciativa la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Públicos porque en este gobierno no asumen las responsabilidades de sus actos. Vamos a introducir el expediente clínico universal digital, se va a eliminar esa práctica corrupta de juicios para hacer negocios frente al Estado; ampliaremos las facultades del Procurador General como el representante legal del Estado. Uno de mis proyectos será el plan especial e integral de atención al menor, donde las empresas que tienen de 10 a más trabajadores van a sostener estos centros desde el día uno hasta que terminen la escuela primaria.

¿Quién es el peor político de Honduras?

Creo que aquí hay problemas para decir solo uno, pero en mi opinión el peor político ha sido Juan Orlando Hernández porque manchó la imagen de Honduras y el otro político peor para mí se llama Manuel Zelaya.

¿Estaría dispuesta a hacer una alianza con el Partido Nacional para evitar que Libre siga en el poder?

Maribel Espinoza está dispuesta a hacer una gran coalición ciudadana para vencer a Libertad y Refundación porque casi el 60% de los hondureños no tiene partido y son ellos los que finalmente deciden una elección, entonces no podemos hablar de partidos porque en todos hay personas honorables, pero igual hay manzanas podridas; por eso la coalición no debe ser en función de partidos, sino de ciudadanos.

De no ganar en las elecciones primarias del Partido Liberal ¿será el fin de su carrera política?

De no ganar las elecciones primarias siempre habré ganado porque los líderes que me acompañan como diputados y alcaldes saldrán muchos de ellos electos y eso signifiqué que planté semillas de renovación en el Partido Liberal y tendrán la responsabilidad de continuar con esa visión. Voy a apoyar a quien gane si pierdo las elecciones no en función de puestos, sino en función de visión y objetivos de país.