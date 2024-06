Políticos y analistas reaccionan a condena de Juan Orlando Hernández

En el mismo sentido, Valladares señaló que “este drama aún no ha terminado, falta la apelación”.

“Yo personalmente no siento ningún regocijo con esto, más bien me preocupa como hondureño y como cristiano pienso que cualquier condena a un ser humano de esa naturaleza es prácticamente decretarle una pena de muerte. Pero como bien dijo un pensador oriental estás son compensaciones, si estuvo involucrado en esos actos de narcotráfico esta recibiendo su compensación”, detalló el analista Olban Valladares.

De su lado, el analista Raúl Pineda opinó que la sentencia es el equivalente a una sentencia de por vida, lo que le queda a Hernández es arrepentirse de sus actos. Además, aseveró que ya no hay posibilidades para llegar a acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur en New York y advirtió la salida de más hondureños extraditados a los Estados Unidos.

Sobre el mismo particular, la precandidata y diputada Maribel Espinoza posteó en su cuenta de X, “JOH ya fue condenado por EEUU, porque aquí, la ley no se aplica a politiqueros de ayer y hoy; esa justa condena no resolverá grave situación en la que politiqueros nos tienen. Urge atender, SIN POPULISMO: seguridad de vida, alimentaria y salud en el país. Hoy, peligran necesidades básicas”.

Mientras que el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento dijo que “van a querer desviar la atención con caballos de Troya o minimizar esta Sentencia. No olvidaremos que JOH y el Partido Nacional abusaron de su poder para convertir a Honduras en un Narco estado, no les bastó y también saquearon a nuestro pueblo Honduras, prohibido olvidar”.

Este miércoles el exmandatario hondureño fue encontrado culpable por varios cargos relacionados al narcotráfico y sentenciado a 45 años por una Corte en Estados Unidos.