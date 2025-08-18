Sefin transfiere L300 millones a Banadesa para créditos a productores agrícolas

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que el martes 19 de agosto realizará la transferencia de 300 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.

Los recursos fueron aprobados mediante el Decreto Legislativo No. 04-2025 y se destinarán al otorgamiento de préstamos dirigidos a fortalecer la producción agrícola, ganadera, pesquera, avícola, apícola y forestal, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.