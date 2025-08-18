Sefin transfiere L300 millones a Banadesa para créditos a productores agrícolas

La Secretaría de Finanzas (Sefin) anunció que el martes 19 de agosto realizará la transferencia de 300 millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), en cumplimiento de las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.
Los recursos fueron aprobados mediante el Decreto Legislativo No. 04-2025 y se destinarán al otorgamiento de préstamos dirigidos a fortalecer la producción agrícola, ganadera, pesquera, avícola, apícola y forestal, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias hondureñas.
Con esta asignación, el monto total transferido por el Gobierno en lo que va de 2025 asciende a 1,100 millones de lempiras.
El Ejecutivo señaló que estos créditos estarán orientados especialmente a pequeños y medianos productores, quienes tendrán acceso a financiamiento con plazos prolongados, tasas de interés reducidas y la posibilidad de acceder bajo garantías solidarias.
“Ratificamos al pueblo hondureño que continuaremos realizando las transferencias con transparencia y cumpliendo la normativa legal vigente”, informó la Sefin en el comunicado.