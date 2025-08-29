Anuncian alzas en gasolinas y rebajas en diésel y gas vehicular

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Secretaría de Energía (SEN) anunció la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 1 de septiembre de 2025, con ajustes mixtos que incluyen alzas en las gasolinas y rebajas en el diésel, kerosene y gas vehicular. En Tegucigalpa, la gasolina súper subirá L0.90, pasando a costar L103.50 por galón, mientras que la regular aumentará L1.01, quedando en L95.89.

En contraste, el diésel presentará una rebaja de L0.31, situándose en L87.87, y el kerosene bajará L0.07, con un nuevo precio de L75.17. El GLP vehicular también reporta una disminución de L0.09, para colocarse en L45.42. El GLP doméstico se mantiene congelado debido al subsidio gubernamental, en L238.13.



Precios en San Pedro Sula