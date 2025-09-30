Sacerdotes hondureños participan en Misa del Jubileo 2025 de los Catequistas en el Vaticano

El Vaticano

Con la presencia de unos 30 mil catequistas provenientes de todo el mundo, se celebró este martes en la Plaza de San Pedro la Santa Misa del Jubileo 2025 de los Catequistas, presidida a las 10:00 de la mañana por el papa León XIV.

En la solemne eucaristía participaron cinco sacerdotes hondureños: Óscar del Cid, de La Ceiba; José Amaya, de la arquidiócesis de San Pedro Sula; Walmer Padilla, de Tegucigalpa; así como los padres Luis Amador y Abraham Monjarás, quienes actualmente realizan estudios en Roma.

La jornada jubilar, que se desarrolló desde el 27 de septiembre hasta este día, reunió a miles de catequistas en diferentes actividades, entre ellas la significativa peregrinación por la Puerta Santa, signo central del Año Jubilar, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”.

Entre las delegaciones hondureñas destacaron más de 20 peregrinos provenientes de Siguatepeque y 12 de San Pedro Sula. Dentro de este grupo participaron los sacerdotes Amaya y Del Cid, junto a la doctora Blanca Echeverry, coordinadora de catequesis de la zona Pablo VI de la arquidiócesis de San Pedro Sula.

El padre Óscar del Cid, miembro de la Comisión Nacional de Pastoral y responsable de la Comisión Nacional de Misiones, resaltó que el Papa ha dado “como anillo al dedo” la intuición cristiana como un don del Espíritu Santo.