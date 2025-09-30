Sacerdotes hondureños participan en Misa del Jubileo 2025 de los Catequistas en el Vaticano

Con la presencia de unos 30 mil catequistas provenientes de todo el mundo, se celebró este martes en la Plaza de San Pedro la Santa Misa del Jubileo 2025 de los Catequistas, presidida a las 10:00 de la mañana por el papa León XIV.
En la solemne eucaristía participaron cinco sacerdotes hondureños: Óscar del Cid, de La Ceiba; José Amaya, de la arquidiócesis de San Pedro Sula; Walmer Padilla, de Tegucigalpa; así como los padres Luis Amador y Abraham Monjarás, quienes actualmente realizan estudios en Roma.
La jornada jubilar, que se desarrolló desde el 27 de septiembre hasta este día, reunió a miles de catequistas en diferentes actividades, entre ellas la significativa peregrinación por la Puerta Santa, signo central del Año Jubilar, bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”.
Entre las delegaciones hondureñas destacaron más de 20 peregrinos provenientes de Siguatepeque y 12 de San Pedro Sula. Dentro de este grupo participaron los sacerdotes Amaya y Del Cid, junto a la doctora Blanca Echeverry, coordinadora de catequesis de la zona Pablo VI de la arquidiócesis de San Pedro Sula.
El padre Óscar del Cid, miembro de la Comisión Nacional de Pastoral y responsable de la Comisión Nacional de Misiones, resaltó que el Papa ha dado “como anillo al dedo” la intuición cristiana como un don del Espíritu Santo.
Mensaje de esperanza
Echeverry puntualizó que los catequistas cumplen con el mandato de Cristo de llevar la Buena Nueva a niños y adultos. De cara al jubileo de las misiones, reconoció el desafío de llegar a los más alejados. “Llevar esa palabra, ese mensaje de esperanza. Por eso somos peregrinos de esperanza”, señaló.
Por su parte, Jafeth Martínez, catequista joven de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Siguatepeque, expresó que la experiencia vivida le motiva a compartir el amor de Cristo con otros jóvenes. Para él, las redes sociales son una herramienta clave:
“Uno con su testimonio en redes puede influir mucho en los demás jóvenes. Incluso hemos visto tiktoks de otras parroquias que nos inspiran a atraer a más jóvenes”, subrayó Martínez.
Los grupos hondureños continuarán su peregrinación hacia Roma a lo largo del Año Santo, en el marco de este tiempo especial convocado por la Iglesia católica.