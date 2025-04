Rixi Moncada pide renuncia de Cossette López: "Declararse incapaz es una vergüenza"

Tegucigalpa.

La candidata presidencial de Libertad y Refundación ( Libre ) y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada , responsabilizó a Cossette López , presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), por las irregularidades ocurridas en las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, exigiéndole que renuncie si no puede garantizar un proceso electoral adecuado.

Moncada cuestionó la capacidad de López para continuar en su cargo: "El que no puede organizar un departamento de cartografía, el que dice que no tiene empleados porque tiene miedo, el que afirma que no puede organizar las elecciones porque está perseguido, está haciendo una autodeclaratoria de que debe dejar el cargo", expresó.

Estas declaraciones se dieron luego de que Cossette López admitiera ante la comisión especial del Congreso Nacional que las condiciones actuales en el CNE no garantizan la realización de elecciones generales.

"Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se haya solventado, lo cierto es que hoy en el CNE no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad que se venía avanzando", reconoció López.