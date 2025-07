Repugnante que políticos asistan a caminata de Iglesias: Mario Fumero

TEGUCIGALPA

“Ya sea de Libre, liberal o nacionalista sería incorrecto, poco ético y repugnante que hicieran algo así, cualquier partido, no me refiero solo a Libre”, declaró Fumero en una entrevista con Radio Cadena Voces. El religioso enfatizó en que las personas están en su derecho de participar sin importar su afinidad política, pero que deben ir sin intenciones ni consignas políticas. “Si algún político de los que ya se han dado color quieren estar en el evento para jalar agua a su molino, para mí no está actuando correctamente (...) si un cristiano es político y se ha dado color, lo mejor es que no participe para evitar confrontaciones y politizar una manifestación laica”, dijo, recordando que las Iglesias irán con la bandera de Honduras. Desde la perspectiva del reverendo, cualquier partido que pretenda hacer campaña incurriría en una ofensa hacia la cristiandad hondureña. Melvin Cevallos, coordinador de los colectivos de Libre, afirmó que los militantes del partido de gobierno formarán parte de la caminata de las Iglesias.

Bajo este posible escenario opinó: “Yo creo que la presidenta Xiomara (Castro) y don Mel (Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, darán instrucciones de que no traten de interrumpir este acto politizándolo”.