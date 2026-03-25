Renuncia Johel Zelaya como fiscal general

Tegucigalpa

El escenario político dio un giro inesperado este miércoles 25 de marzo de 2026: el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, llegó al Congreso Nacional en medio de la fase decisiva de su juicio político para presentar su renuncia al cargo, en una movida que reconfigura el desenlace del proceso antes de que el pleno vote su eventual destitución.

Su salida abre paso inmediato a la juramentación de Pablo Emilio Reyes Theodore, quien asumiría funciones en el Ministerio Público. Reyes Theodore, de 40 años y originario de Tegucigalpa, es abogado con orientación en Derecho Laboral y máster en Derecho Empresarial.

Actualmente dirige la firma legal “Consultus” y cuenta con experiencia en el sector público, donde ha sido asesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (2010-2012), de la junta interventora de la Fiscalía (2013), de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (2014-2016) —incluida su comisión liquidadora— y del Servicio de Administración de Rentas (2017-2020).

La renuncia de Zelaya ocurre cuando el Congreso se preparaba para una votación clave que requería al menos 86 votos para su destitución definitiva, tras la recomendación unánime de la comisión especial de juicio político.

Con este nuevo escenario, el proceso podría quedar sin efecto práctico en su etapa final, aunque mantiene su peso político como precedente en la aplicación de esta figura en Honduras.

Unanimidad. Más temprano, todo apuntaba a que el juicio político contra el fiscal general suspendido, Johel Zelaya, avanzaría a su fase decisiva en el Congreso Nacional.

Estaba previsto que este jueves donde el pleno deberá definir hoy si lo des a las 8:00 am, Zelaya fue citado, en una sesión en la que se decidiría si se sustituiría definitivamente o lo mantenían en el cargo, en una votación que se avizoró para marcar un antes y un después en la aplicación de esta figura en Honduras.

El proceso avanzó con rapidez desde su admisión (aprobada con 93 votos de cuatro bancadas) hasta la fase intermedia, luego de que la comisión especial designada por el Legislativo concluyera su investigación y recomendara la destitución del funcionario tras analizar testimonios, pruebas documentales y la comparecencia del propio Zelaya.

“Hoy quiero informarles que el trabajo de la comisión ha terminado”, expresó el diputado Mario Pérez, presidente de la comisión, al entregar el informe a la Secretaría del Congreso Nacional, dando paso a la etapa más determinante del procedimiento.La recomendación central del dictamen es que el pleno vote por la separación definitiva del titular del Ministerio Público. La decisión de los nueves comisionados fue unánime.

Cabe recordar que la Comisión Especial de Juicio Político estuvo integrada por el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, como presidente; y el liberal Jorge Cálix, como vicepresidente.

La secretaría estuvo a cargo de Antonio Rivera Callejas, también del Partido Nacional. La comisión se completó con los diputados María José Sosa, Luz Ernestina Mejía, Alex Berríos y Francis Cabrera, del Partido Liberal; así como Kilvertt Bertrand y Eder Mejía, del Partido Nacional.

Para que una destitución ocurra, se requiería una mayoría calificada de al menos 86 votos de los 128 diputados, una cifra que será clave para definir no solo el futuro inmediato del fiscal, sino también el alcance real del control político en el país.