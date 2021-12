$!Remesas salvaron a la economía hondureña en 2021

“Mi pareja viajó a Estados Unidos en enero de este año, después de los huracanes. Y desde que comenzó a trabajar allá me ha mandado dinero. Con eso puedo alimentar a mis dos niños y hacer despacio las reparaciones de la casa”, detalló Centeno cuando hacía fila frente a una puerta de una agencia bancaria.

Fernanda Centeno, radicada en la colonia Samaritana, de La Lima, comunidad que resultó afectada por las inundaciones de Eta y Iota , dijo que si no recibiera remesas, “la familia se vería en grandes dificultades porque la vida está dura en el país”.

Ubicación

Las encuestas sobre remesas realizadas este año por el BCH indican que alrededor del 95.3% de los migrantes que envían dólares a sus familiares se encuentran en Estados Unidos.

De ese universo, el 53.3% son mujeres y el 46.7% hombres. El 4.7% reside y trabaja en España, Canadá, México y Guatemala.

Para enviar remesas, los hondureños en el extranjero trabajan en una serie de actividades, entre ellas, y principalmente, la construcción (24.5%), oficios domésticos (8.9%), hoteles y restaurantes (8%), industria y manufactura (7.1%), comercio (5.2%), transporte y almacenamiento (4.9%), agricultura y ganadería (1%), servicios financieros (0.8%), pensionados y jubilados (3.1%) y otros servicios (32.4%).

En una década, las remesas experimentaron un crecimiento fuera de serie, pasaron de $2,594 millones (2010) a más de $7,000 millones (2021). El ascenso está estrictamente relacionado con el aumento de la población de hondureños en Estados Unidos que, según la Oficina del Censo de ese país, supera el millón.

Quienes tienen entre 6 y 10 años fuera del país envían mensualmente un promedio de $479.9 y los que han permanecido más de 20 años $443, según el BCH.

Señal negativa

Rafael Delgado, miembro del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), señaló que el ingreso de una abultada cantidad de remesas es determinante para una economía tan pobre como la hondureña; sin embargo, no debe ser motivo de alegría, sino de preocupación.

“La dependencia de las remesas es parte del modelo fracasado que tenemos en el país, que se basa en expulsar hondureños hacia el extranjero porque no hay suficientes oportunidades. Las autoridades del BCH se alegran por estas entradas. Si bien es cierto resuelve los problemas de los hogares, es una tragedia lo que está ocurriendo”, dijo.

La enorme dependencia de las remesas se traduce en una mala señal para los inversionistas y una pésima calificación para la situación institucional del país porque el andamiaje gubernamental no logró crear condiciones para aumentar los ingresos por concepto de exportación de productos y servicios que son generados por el sector privado en una economía de mercado saludable, consideran economistas.

“No solo es un problema de desarrollo económico, es la carencia de un Estado de derecho, es la carencia de instituciones públicas saludables que respeten la ley. No tenemos las bases necesarias sobre la cual viene el crecimiento económico. No se generarán empleos en un país carcomido por la corrupción y lavado de activos. La política fiscal del Gobierno que sirve para compensar a los perdedores, que sirve para cerrar la brecha entre pobres y ricos, sirve a los intereses partidarios y no está al servicio del desarrollo”, dijo.