Tegucigalpa. A pesar de que hay vacunas disponibles, en Honduras hay más de 1.3 millones de personas que no se han vacunado contra el covid-19.

Personal técnico de la Organización Panamericana de la Salud en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) realizaron un estudio sobre la percepción del riesgo por parte de la población.

Se hizo a través de una encuesta de conocimiento para la trazabilidad y rastreo de contactos de covid-19 para evitar que se propaguen los contagios. Se captó una muestra de 1,148 personas, entre 18 y 49 años en los municipios de Distrito Central, San Pedro Sula, Nacaome y La Paz.

Entre los datos encontrados en el estudio, el 87% se había vacunado, un 8% que todavía no lo ha hecho pero pensaba hacerlo más adelante, y un 5% no lo hará.

Del 8% de los encuestados que no se han vacunado, equivalente a 92 personas, expusieron las causas por las cuales no lo han hecho. Entre esas causas están: temor a sufrir efectos secundarios por el trabajo (2%), por falta de tiempo porque han estado demasiado ocupados (1%), no pueden ir por su cuenta (1%), los horarios de los puntos de inmunización no se los permiten (1%), están esperando una vacuna diferente (1%), por razones médicas (1%) y no tienen cómo movilizarse para acudir a los puntos (1%).